С карт россиян массово украли деньги через сайты «онлайн-магазинов»

С начала распространения коронавируса в России специалисты зафиксировали резкий рост случаев мошенничества с использованием переводов с карты на карту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Group-IB, международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак.

По данным сотрудников, с апреля по июнь количество таких транзакций возросло более, чем в шесть раз. Мошенники массово крадут деньги россиян через фишинговые сайты, имитирующие «онлайн-магазины». Жертвы самостоятельно вводят платежные данные, думая, что совершают покупку.

Материалы по теме Встроились в систему Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить «Полиции заниматься этим неинтересно» Коронавирус помогает мошенникам грабить россиян на карантине. Как не стать жертвой преступников?

Преступники получают все необходимые данные карты и вводят их в публичном сервисе для кражи на свои счета. Операция оформляется как якобы обычный перевод с карты на карту. Жалобы на подобные случаи поступили в несколько крупных российских банков, представительств международных банков и платежных сервисов.

Один из банков зафиксировал около 400-600 попыток такого способа мошенничества за месяц. В среднем мошенники хотят украсть с помощью одного перевода более 7000 рублей. Для предотвращения подобных случаев краж с карт в Group-IB порекомендовали банкам переходить на стандарт 3DS 2.0, где использующаяся злоумышленниками уязвимость устранена.

В апреле россиян предупреждали об активизации мошенников, которые используют кадры из новостей с целью украсть данные банковских карт россиян. Преступники обещали крупную денежную компенсацию и для этого просили ввести на специальном сайте данные банковской карты, включая CVV-код.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!