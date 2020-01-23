Необычный способ взломать банкомат насторожил владельцев карт

В Бразилии обнаружили необычный способ взломать банкомат для кражи денежных средств с карт клиентов. Пользователь Reddit под ником nilehighclub опубликовал короткое видео, демонстрирующее устройство мошенников.

В ролике женщина-полицейский показала полноценную накладную панель на одном из банкоматов. Визуально она почти ничем не отличается от оригинального устройства, имеет собственные клавиши и экран. Через фальшивку преступники считывали карты и получали пароли клиентов банка.

Материалы по теме Встроились в систему Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить Военное положение В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой

Пост был опубликован 21 января и менее чем за сутки вышел в топ ресурса, набрав 49 тысяч лайков и более тысячи комментариев. Многие пользователи отметили, что это более серьезный, эволюционный вид кражи денег по сравнению с уже известными накладками на считыватели карт или клавиатуры аппаратов, которые используют аферисты. У некоторых владельцев карт такой способ кражи вызвал настороженность.

Однако юзеры также посчитали, что подобный вид обмана тяжело осуществлять из-за необходимости устанавливать громоздкую панель поверх всего устройства. JealousSnake отметил, что такие манипуляции определенно должны заметить с помощью камер видеонаблюдения. По мнению AkkyYT, нужно законодательно требовать от банков и компаний, где установлены банкоматы, регулярно проверять устройства на наличие подобных преступных гаджетов.

В ноябре 2018 года специалисты компании Positive Technologies определили, что 85 процентов банкоматов уязвимы к атакам, направленным на хищение денег. Преступники могут использовать не только считывающие устройства (скиммеры), но и перехватить информацию во время передачи данных с банкомата.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!