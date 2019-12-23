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Мошенники лишили пользователей сервисов «Яндекса» десятков тысяч рублей

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Пользователи сервисов «Яндекса» оказались жертвами мошенников и потеряли от нескольких сотен до десятков тысяч рублей, которые были списаны злоумышленниками за несуществующие услуги. Об этом сообщает Business FM.

Александра Алтайская из Уфы призналась, что лишилась 46 тысяч рублей. Женщина объяснила, что ее телефон был выключен три дня, а когда она его включила, обнаружила 36 уведомлений о списаниях через приложения «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда». «Вместо истории моих поездок по Уфе я вижу историю покупок моллюсков, роллов, каких-то продуктов из разных ресторанов Москвы», — отметила Алтайская.

Она добавила, что в «Яндекс.Такси» у нее был указан способ оплаты наличными, однако деньги все равно списывались с карты. Александра сразу же обратилась в Сбербанк с просьбой остановить мошеннические операции, но банк отказал, объяснив это отсутствием технической возможности.

Жительница Москвы Екатерина Павлова пожаловалась на списание шести тысяч рублей через «Яндекс.Заправки», хотя это приложение не было установлено у нее на телефоне. Павлова обратилась в Сбербанк, однако сотрудница сказала, что в большинстве подобных случаев деньги не возвращают.

По мнению ведущего аналитика акселератора Fintech Lab Сергея Вильянова, злоумышленники завладели данными карт жертв и использовали их для покупок в приложениях. Он добавил, что банк может вернуть деньги только после завершения транзакции, а до этого клиент имеет возможность только заблокировать карту.

В апреле стало известно, что мошенники начали заражать компьютеры через сети рекламных баннеров «Яндекс.Директа». По данным специалистов, преступники маскировали вредоносное ПО под деловые документы.

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