Мошенники обманом получили от доверчивых россиян миллиарды рублей

Преступники, распространяющие в сети мошеннические рассылки с обещаниями выигрышей и выплат, заработали только во второй половине 2019 года около семи миллиардов рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на сотрудников «Лаборатории Касперского».

Известно, что чаще всего преступники действуют от имени крупных компаний или знаменитостей, якобы устраивающих лотереи. Также среди популярных схем обмана — предложение получить пенсионные накопления или «положенные» жертве «социальные выплаты».

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Как правило, скамеры обещают жертвам крупные суммы денег за участие с опросе или акции. После выполнения условий доверчивому пользователю предлагают внести «закрепительный платеж» или оплатить небольшую комиссию. В среднем это 200 рублей.

Однако после внесения денег на счет преступников жертва не получает обещанную прибыль. Помимо средств, преступники также получают данные платежных карт. Каждый месяц эксперты в области кибербезопасности находят по две тысячи новых скамерских порталов. Пользователи пытаются зайти на них в 13 раз чаще, чем в прошлом году.

Ранее неизвестные преступники обманули сотрудников двух фирм: они подделывали их письма и сумели выманить у крупного инвестора миллион долларов. Даже после раскрытия мошенничества хакеры продолжили слать адресатам письма.

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