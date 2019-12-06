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Раскрыто богатство опаснейшего в мире хакера из России

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Национальное криминальное агентство Великобритании (NCA), ФБР и Национальный центр кибербезопасности США предъявили обвинения россиянину Максиму Якубцу. Как сообщается на сайте NCA, Якубец обвиняется в управлении самой опасной в мире хакерской группировкой Evil Corp.

32-летнего Якубца обвиняют в международном компьютерном взломе и банковском мошенничестве. Предполагается, что история его преступлений началась в мае 2009 года и продолжается до сих пор. Он нанял десятки людей, которые работали из московских кафе. Сейчас Якубец живет в Москве и ездит на суперкаре Lamborghini с номерным знаком «ВОР». В 2017 году он сыграл свадьбу стоимостью более 250 тысяч фунтов (около 21 миллиона рублей по текущему курсу).

По данным расследователей, хакеры создали и внедрили вредоносное ПО, позволившее им красть деньги с банковских счетов. Только Великобритании нанесенный ими ущерб оценивают в сотни миллионов фунтов стерлингов. Если Якубец покинет Россию, он будет немедленно арестован и экстрадирован в США. За помощь в поимке хакера американские власти пообещали пять миллионов долларов — для киберпреступника это рекордно высокая сумма.

Расследование началось в 2014 году с исследования вредного кода Dridex. В 2015 году американцам удалось ненадолго отключить ботнет. В течение нескольких недель Evil Corp восстановили контроль над ним. В том же году был арестован Андрей Гинкул, дистрибьютор Dridex, известный под псевдонимом Smilex. Сейчас обвинения предъявлены новому администратору Dridex Игорю Турашеву. Против него и Якубца введены санкции, их имущество будет арестовано.

«Значение этой группы киберпреступников трудно переоценить, они были ответственны за кампании, нацеленные на наши финансовые структуры с множеством разновидностей вредоносного ПО за последнее десятилетие. Мы вряд ли когда-либо узнаем размер всего ущерба, но предполагается, что только по Великобритании он исчисляется сотнями миллионов», — заключила гендиректор NCA Линн Оуэнс (Lynne Owens).

Ранее стало известно, что анонимные хакеры обманули сотрудников двух компаний. Они подделали переписку сторон и выманили у инвестора миллион долларов.

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