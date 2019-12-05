США пообещали пять миллионов долларов за помощь в поимке российского хакера

Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере пяти миллионов долларов за информацию, способствующую задержанию гражданина России Максима Якубца, которого американские власти считают лидером хакерской группы Evil Corp. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минфина США.

В ведомстве отметили, что Якубцу предъявили обвинение в хакерстве и мошенничестве 12 ноября в Питтсбурге. Фигурантом дела также стал россиянин Игорь Турашев. Предполагается, что в настоящее время они проживают в Москве.

По данным Reuters, двое злоумышленников обманным путем присваивали деньги и собственность, устанавливая вредоносные ПО Bugat на компьютеры для хищения личной и финансовой информации пользователей. Группировка действовала с ноября 2011 года. Эксперты оценили ущерб в 70 миллионов долларов.

По данным агентства, хакеры заразили вредоносной программой сотни тысяч компьютеров по всему миру. Американские власти считают, что группировка Evil Corp виновна в «худших хакерских атаках» за последнее десятилетие.

Ранее 5 декабря США ввели ограничительные меры в отношении 17 россиян и украинцев, которые, по данным Минфина страны, связаны с группой хакеров Evil Corp. В их числе оказались Якубец и Турашев.

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