Выданный США российский хакер признался в массовых кибератаках

Россиянин Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак, направленных против ряда компаний из США. Об этом сообщает Bloomberg.

Тюрина обвинили во взломе компьютерных систем и краже информации о 80 миллионах клиентов различных финансовых компаний. Среди пострадавших фирм оказались JPMorgan Chase, Dow Jones и еще 10 крупных организаций, которые специализируются на брокерстве и финансах.

По версии следствия, Тюрин и его сообщники совершали кибератаки с 2012-го по 2015 год. Это принесло им сотни миллионов долларов.

Согласно судебным документам, россиянин признал себя виновным месяц назад. Его переговоры с правительством продолжаются с весны. В рамках сделки со следствием ему может грозить от 15 до 20 лет тюремного заключения, окончательное решение примет суд.

Тюрин был задержан в Грузии в 2018 году по запросу США, после чего его выдали американским властям. Тогда Секретная служба США утверждала, что россиянин несет ответственность за «крупнейшую в истории кражу клиентских данных финансового учреждения США».

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