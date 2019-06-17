Иностранные спецслужбы попытались взломать российскую инфраструктуру

Зарубежные спецслужбы пытаются внедриться в систему управления инфраструктурой России, сообщил ТАСС источник в руководстве одного из силовых ведомств.

По его выражению, эти попытки являются «элементами кибервойны», которые удается сдерживать. Таким образом собеседник агентства отреагировал на статью The New York Times от 15 июня, где утверждается, что США усилили кибератаки на электросети России.

В то же время источник РИА Новости отметил, что за последнее время иностранные спецслужбы, в частности США, пытаются пробить защитные системы в транспортной и банковской сферах.

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17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кибервойна с США гипотетически возможна. По его словам, Москва не раз пыталась инициировать сотрудничество по вопросам кибербезопасности, но американская сторона игнорировала предложения. Песков также отметил, что профильные ведомства ведут работу по недопущению атаки на российскую экономику и ее чувствительные сферы.

На публикацию The New York Times отреагировал и президент США Дональд Трамп. Он обвинил газету в государственной измене. По его мнению, публикация дезинформирует общественность.

Число кибератак в России в 2018 году году увеличилось почти в два раза, говорил в апреле вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов.

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