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США усилили кибератаки на российскую энергосистему

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Спецслужбы США за последний год увеличили количество попыток взломать программное обеспечение российских энергосистем. Об этом пишет The New York Times.

По утверждению источников издания в Вашингтоне, речь идет об уже внедренных программах слежения, также способных отключать отдельные элементы систем.

«Мы делаем это в таких масштабах, о каких и не думали несколько лет назад», — рассказал один из собеседников газеты. Он пояснил, что американские правительственные хакеры усилили активность, чтобы «сделать предупреждение президенту России Владимиру Путину».

11 июня на публичном слушании советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты начали более широко рассматривать электронные сервисы государств как потенциальные цели для атак. По его словам, это часть попытки «сказать России или кому-либо еще, кто проводит кибероперации против нас: "Ты заплатишь цену"».

В 2017 году правительство США опубликовало совместный отчет ФБР и Министерства внутренней безопасности, в котором говорится о хакерских атаках в отношении энергетических компаний и промышленных предприятий США. По утверждению спецслужб, хакеры с мая проявляют повышенный интерес к объектам ядерной энергетики, авиации, водоснабжения, а также к ключевым производствам.

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