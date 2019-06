Трамп опроверг новость об усилении кибератак США на российскую энергосистему

Новость об увеличившемся числе кибератак США на российские энергетические системы является фейком. Об этом в своем Twitter заявил президент США Дональд Трамп.

«Можете ли вы поверить в то, что катящаяся под откос The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, будто Соединенные Штаты значительно нарастили кибератаки против России. Это госизмена со стороны некогда великой газеты, которая столь отчаянно нуждается в «горячей» новости, даже если это наносит вред стране. Кроме того, это неправда», — отметил он.

По его словам, коррумпированные СМИ скажут что угодно без малейшей мысли о последствиях «Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа», — добавил американский лидер.

Трамп отреагировал на новость, появившуюся на сайте издания 15 июня. В ней утверждается, что спецслужбы США за последний год увеличили количество попыток взломать программное обеспечение российских энергосистем. По утверждению источников газеты в Вашингтоне, речь идет об уже внедренных программах слежения, также способных отключать отдельные элементы систем.

Президент США неоднократно называл сообщения The New York Time и других не поддерживающих его СМИ «фейк ньюс». В феврале 2017 года он объявил журналистов врагами народа. Самыми лживыми СМИ, помимо The New York Times, он считает CNN, ABC, CBS и NBC News.

23 апреля Трамп заявил, что издание The New York Times должно извиниться повторно перед ним, однако на этот раз извинения должны быть более вескими. Он написал в Twitter, что журналисты должны встать перед ним на колени

