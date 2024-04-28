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01:07, 28 апреля 2024Россия

В России начались длинные майские выходные

В России с 28 апреля начались четырехдневные выходные в честь празднования 1 мая
Архивное фото

Архивное фото. Sergey Sobyanin / Twitter.com / Global Look Press

В России начались длинные выходные в связи с празднованием 1 мая. Первые майские праздники продлятся с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая.

1 мая в Москве отметят Праздник Весны и Труда. После этого россиян ждет два рабочих дня и обычные выходные. Вторые майские придутся на четыре дня — с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая.

Суббота, 27 апреля, в этом году стала рабочим днем. Перед первыми «майскими» у россиян была шестидневная рабочая неделя — с 22 по 27 апреля.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, после майских праздников россиян ждут государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.

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      Марина Совина
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