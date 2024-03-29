Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в апреле

Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе с 22 по 27 апреля

Россиян, которые работают по пятидневной рабочей неделе, ждет шестидневная рабочая неделя. Об этом Роструд напомнил в Telegram-канале.

Работать в конце апреля в течение шести дней придется с понедельника, 22 апреля, по субботу, 27 апреля, включительно. Затем жителей страны ждет четыре выходных дня подряд — с 28 апреля по 1 мая — в честь Праздника Весны и Труда.

В Роструде также напомнили, что 12 апреля в России отмечается День космонавтики, 19 апреля — День работников государственной службы занятости населения. Помимо этого, 20 апреля будет Национальный день донора.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, весной выходными также будут дни 9 по 12 мая. Затем россиян ждут государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.