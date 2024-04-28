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01:44, 28 апреля 2024Россия

В Брянской области заявили о сбитых четырех беспилотниках ВСУ

Богомаз: четыре БПЛА самолетного типа уничтожены над Брянской областью

Фото: Federico Gambarini / Global Look Press

Еще четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены над Севским районом Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают оперативные службы. «Четыре вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны РФ над Севским районом», — подчеркнул глава региона.

20 апреля шесть ударных беспилотников было сбито над Брянской областью, а еще три — над Курской областью.

Украинские беспилотники также были замечены над Тульской, Калужской и Смоленской областями. Информацией о подавлении прилетевших в регион БПЛА поделился и губернатор Рязанской области Павел Малков.

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      Марина Совина
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