В Брянской области заявили о сбитых четырех беспилотниках ВСУ

Богомаз: четыре БПЛА самолетного типа уничтожены над Брянской областью

Еще четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены над Севским районом Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают оперативные службы. «Четыре вражеских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) министерства обороны РФ над Севским районом», — подчеркнул глава региона.

20 апреля шесть ударных беспилотников было сбито над Брянской областью, а еще три — над Курской областью.

Украинские беспилотники также были замечены над Тульской, Калужской и Смоленской областями. Информацией о подавлении прилетевших в регион БПЛА поделился и губернатор Рязанской области Павел Малков.