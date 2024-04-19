Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:37, 20 апреля 2024Россия

Украинские беспилотники добрались еще до одного российского региона

Украинские беспилотники добрались до Рязанской области

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Украинские беспилотники добрались до еще одного российского региона — Рязанской области. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.

По его словам, БПЛА были подавлены средствами ПВО (противовоздушной обороны) и РЭБ (радиоэлектронной борьбы). По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

В ночь на 20 апреля украинские БПЛА были замечены над Курской, Тульской, Брянской, Смоленской, Калужской областями. В Брянской области упавшие обломки привели к возгоранию объекта энергетической инфраструктуры, а в Смоленской — к пожару на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Из дела осужденного за экстремизм Игоря Стрелкова пропал ключевой документ. О какой бумаге идет речь, и чем она важна?

      Украинские беспилотники добрались еще до одного российского региона

      Потомок Наполеона прокомментировал возможность конфликта с Россией

      На Украине сообщили о повреждении порта Южный под Одессой

      В России оценили «долетающий до Сибири» дрон ВСУ

      В Конгрессе США резко обратились к Украине по поводу Крыма

      На объекте ТЭК в Смоленской области начался пожар после атаки дрона ВСУ

      США сделали первый шаг по пути снижения зависимости от России в одной сфере

      Советник главы ДНР назвал гибель военкора Еремина личной трагедией

      Адвокат Стрелкова рассказал о пропаже из дела «ключевого документа»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше