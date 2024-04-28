В БАПОР назвали ужасающим число погибших детей в Газе

В Газе за полгода погибли больше детей, чем за 4 года во всех конфликтах мира

В секторе Газа за полгода погибли больше детей, чем за четыре года во всех конфликтах мира, заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в условиях вооруженного конфликта сложно озвучивать точные цифры. Лаззарини считает, что опубликованные Минздравом Палестины данные о том, что число погибших в Газе превысило 34 тысяч, дают достаточно хорошее представление о жертвах. Эксперт назвал цифры ужасающими.

«Среди погибших — 13 тысяч детей. Мы знаем, что за шесть месяцев в Газе погибли больше детей, чем в ходе всех конфликтов в мире за последние четыре года», — подчеркнул он. По мнению эксперта, данные не охватывают тех, кто еще находится под завалами.

Ранее ряд высокопоставленных чиновников США сообщили госсекретарю страны Энтони Блинкену: они не верят, что Израиль соблюдает международное право в секторе Газа.