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01:00, 28 апреля 2024Мир

В США усомнились в соблюдении Израилем международного права в Газе

Reuters: в США усомнились в соблюдении Израилем международного права в Газе

Фото: Jerry Lampen / Reuters

Ряд высокопоставленных чиновников США сообщили госсекретарю страны Энтони Блинкену, что не верят, что Израиль соблюдает международное право в секторе Газа при использовании американского оружия. Об этом передает агентство Reuters.

В частности, чиновники не считают «правдоподобными или надежными» заявления Израиля, что страна применяет переданную США военную технику в соответствии с международным гуманитарным правом.

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Ряд ведомств также выразили беспокойство в записке для Блинкена. В документе они перечислили ряд аргументов в пользу своей позиции, среди которых удары Израиля по гражданской инфраструктуре в секторе Газа.

21 апреля сообщалось, что США впервые введут санкции против подразделения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из-за нарушения им прав человека на территории Палестины. Ограничения не позволят батальону и его служащим получать какую-либо американскую военную помощь или проходить обучение у инструкторов из США.

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      Марина Совина
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