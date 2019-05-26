В США хакеры заблокировали системы госорганов и потребовали биткоины

Хакеры атаковали государственные сервисы города Балтимор (Мэриленд) при помощи программы EternalBlue, разработанной

в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов по компьютерной безопасности.

По информации издания, атака началась 7 мая. Преступникам удалось вывести из строя несколько тысяч служебных компьютеров, а также нарушить работу электронной почты и ряда городских сервисов, в том числе системы оплаты коммунальных услуг.

Кроме того, с помощью той же программы хакеры заблокировали системы госорганов еще в нескольких американских городах от Пенсильвании до Техаса. Они обещали прекратить атаку лишь при условии, что им заплатят выкуп в размере ста тысяч долларов в биткоинах.

ФБР и АНБ отказались от комментариев по поводу произошедшего.

10 февраля прошлого года сообщалось, что американская разведка после нескольких месяцев переговоров выплатила россиянину 100 тысяч долларов за то, чтобы он вернул украденное у АНБ «кибероружие» и компромат на президента США Дональда Трампа. Однако вместо обещанных документов взамен они получили лишь «непроверенную и, возможно, сфабрикованную» информацию.

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