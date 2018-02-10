Россиянин обманул американскую разведку на 100 тысяч долларов и скрылся

Американская разведка после нескольких месяцев переговоров выплатила некоему россиянину 100 тысяч долларов за то, чтобы он вернул украденное у Агентства национальной безопасности (АНБ) «кибероружие» и компромат на президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, с россиянином работали через посредника: переговоры проходили на территории Германии. Осенью прошлого года ему передали деньги. Однако вместо обещанных документов взамен они получили, как пишет газета, «непроверенную и, возможно, сфабрикованную» информацию о Трампе, а обещанное «кибероружие» он так и не предоставил.

Сотрудники разведки отказались от информации и прекратили сотрудничество с россиянином. Официального комментария на этот счет от АНБ не поступало.

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В середине января 2018 года хакерская группировка The Shadow Brokers выложила в сеть часть инструментов для взлома, принадлежащих сотрудникам подразделения АНБ. По признаю участников группировки, на ценные сведения не нашлось покупателей, поэтому ими решили поделиться бесплатно.

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