Хакеры выложили в сеть часть кибероружия АНБ и исчезли

Хакерская группировка The Shadow Brokers выложила в сеть часть инструментов для взлома, принадлежащих сотрудникам подразделения Агентства национальной безопасности США (АНБ). Об этом злоумышленники сообщили на своем сайте.

Члены группировки опубликовали прощальное письмо, в котором объяснили, почему решили бесплатно поделиться ценными инструментами. Оказалось, что The Shadow Brokers надеялись хорошо заработать на товаре, но покупатели так и не нашлись, и хакеры решили удалить все аккаунты и «уйти со сцены».

«The Shadow Brokers всегда стремилась получить побольше биткоинов. Для привлечения внимания даже пришлось поддерживать дурацкие политические разговоры. Но таким образом ничего не заработать, мы разочарованы», — говорится в обращении киберпреступников.

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В августе 2016 года группировка организовала онлайн-аукцион для продажи украденного кибероружия. После того как, вероятно, на инструменты не нашлось достойного покупателя, мошенники решили выручить 10 тысяч биткоинов с помощью коллективного сбора средств. Необходимую сумму получить так и не удалось, и эксплоиты появились в продаже по отдельности.

В итоге хакеры отчаялись собрать 10 тысяч биткоинов и запросили 750, но, судя по тексту прощального письма, заработать хоть какую-то сумму им не удалось.

По данным Motherboard, ряд экспертов в сфере безопасности уже изучают опубликованные инструменты. Оказалось, что часть из них была описана специалистами «Лаборатории Касперского» в 2015 году.