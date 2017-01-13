Арестованы взломавшие компьютеры двух премьер-министров Италии хакеры-масоны

Итальянская полиция арестовала сооснователя инвестиционной компании Westland Securities Джулио Оккьонеро (Giulio Occhionero) и его сестру Франческу Марию Оккьонеро (Francesca Maria Occhionero) за взлом компьютеров высокопоставленных политиков и бизнесменов. Об этом сообщает Reuters.

По данным властей, родственники долгие годы занимались кибершпионажем. Они рассылали фишинговые письма с вредоносной программой EyePyramid, которая похищала личные данные и документацию жертв. Информация затем использовалась для мошенничества с ценными бумагами.

Среди пострадавших от EyePyramid оказались бывшие премьер-министры Италии Маттео Ренци и Марио Монти, глава европейского Центробанка Марио Драги, а также сотрудники итальянской налоговой службы и Центробанка.

При этом, по данным местных СМИ, Джулио Оккьонеро не скрывает своей причастности к местному отделению масонской ложи. Как отмечается, одной из потенциальных жертв EyePyramid могли стать Великий магистр местного отделения Стефано Бизи (Stefano Bisi), а также член ложи Гой Дель Лацио (Goi del Lazio).