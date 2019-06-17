Россия отреагировала на американские кибератаки

Информация об атаках на российские энергетические объекты от компаний в Минэнерго не поступала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

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Как отметили в министерстве, российские компании сами обеспечивают защиту своих информационных ресурсов от внешних атак. В то же время защитой государственных информационных ресурсов занимаются компетентные органы.

Большинство важнейших субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты, пояснили в ведомстве. Там заверили, что у электросетей России высокий уровень защиты. Для ликвидации рисков кибератак извне проводится планомерная работа по применению российских технологий и оборудования.

Газета The New York Times со ссылкой на источники ранее написала, что США активизировали попытки по взлому программного обеспечения российских энергосистем. Издание утверждает, что Вашингтон пытается внедрить программы слежения, которые также способны отключать отдельные элементы систем. Позднее американский президент Дональд Трамп заявил, что информация газеты является фейком. При этом он обвинил издание в госизмене.

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