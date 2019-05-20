Трамп намекнул на кибератаку США против России

Президент США Дональд Трамп косвенно подтвердил, что США провели кибератаку против России. На это обратил внимание телеканал CNN.

Американский лидер дал интервью Fox News. В его ходе Трампа спросили о данных, согласно которым он лично разрешил осуществить кибератаку в отношении российской стороны во время промежуточных выборов осенью 2018-го.

«Я бы предпочел не говорить этого, но можете поверить, что все это было и было при моей администрации», — сказал президент США. Он отметил, что не говорит о таком, поскольку разведслужбам это не нравится, и они просят не распространяться на подобные темы.

Материалы по теме Дружба по расчету США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?

О чем именно говорил Трамп, не уточняется. Однако журналисты полагают, что речь идет о февральской информации The Washington Post. Тогда газета писала, что американские военные специалисты на несколько дней в 2018 году лишили доступа к интернету сотрудников штаба «Агентство интернет-исследований» в Санкт-Петербурге.

В интервью Fox News Трамп также заявил, что проводит жесткую политику в отношении России. По его словам, еще никто не относился к Москве жестче, чем он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!