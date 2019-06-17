Кремль оценил вероятность кибервойны с США

Гипотетически кибервойна между США и Россией возможна, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 17 июня.

Так он прокомментировал утверждения газеты New York Times о том, что американские спецслужбы в течение последнего года усилили активность по внедрению вредоносного программного обеспечения в энергосистему России. Песков напомнил, что президент США Дональд Трамп опроверг эту информацию. Также пресс-секретарь российского лидера заверил, что профильные ведомства ведут работу по недопущению атаки на российскую экономику и ее чувствительные сферы.

Он также напомнил, что Москва неоднократно пыталась инициировать сотрудничество по вопросам кибербезопасности, но американская сторона игнорировала предложения.

Ранее 17 июня в Минэнерго России сообщили, что не получали от компаний данных о кибератаках.

Дональд Трамп, комментируя публикацию New York Times, обвинил газету в госизмене. По его словам, публикация дезинформирует общественность.

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