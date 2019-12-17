Назван способ кражи персональных данных россиян

Эксперты по инфобезопасности компании Group-IB назвали распространенный способ получения персональных данных россиян. Как они рассказали РИА Новости, источником кражи информации часто становятся сотрудники крупных компаний.

По словам главы группы исследования киберпреступности Дмитрия Шестакова, мошенники используют специальные ресурсы для поиска в различных финансовых компаниях таких сотрудников, именуемых инсайдерами.

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Он пояснил, что преступники зачастую ищут людей «точечно», из определенных банков. Найдя подходящих кандидатов и получая от них данные, мошенники открывают сервисы по предоставлению конфиденциальной информации за деньги, уточнил эксперт.

Шестаков подчеркнул, что служба безопасности может выявить такого инсайдера и уволить, но преступники начинают искать новых людей. Глава направления SecureBank/SecurePortal Павел Крылов отметил, что «пока есть спрос, утечки будут продолжаться». По словам специалиста, организации, работающие с персональными данными клиентов, часто не способны предотвратить подобные утечки.

Ранее сообщалось, что в России популярен новый способ кражи персональных данных с помощью IT-специалистов. В исследовании DeviceLock говорилось о сети подобных сотрудников, сливающих информацию. Опубликованные таблицы с данными содержат признаки, указывающие на причастность персонала компаний к их утечке.

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