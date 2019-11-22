Личные данные пользователей оказались для хакеров дороже денег

Киберпреступники в последнее время чаще воруют личные данные пользователей, а не деньги. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Positive Technologies, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным специалистов, атаки, направленные на кражу личной информации, проводятся в два раза чаще, чем финансово мотивированные: чуть больше 60 процентов от общего числа против 31. Каждая пятая атака была направлена на рядовых пользователей, почти половина от всех украденных у них данных — логины и пароли.

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Еще одним трендом у хакеров стали целенаправленные атаки, — ранее попытки взлома, как правило, были массовыми. Больше всего злоумышленникам интересны госучреждения, промышленные компании, финансовый сектор, а также сфера науки и образования.

Аналитик Positive Technologies Яна Авезова подчеркнула, что в 81 процентах случаев заражение инфраструктуры компаний начинается с фишингового письма на электронную почту. Частные лица чаще становятся жертвами из-за посещения ненадежных веб-ресурсов (это происходит в 35 процентах случаев). Отчет компании основан на анализе данных третьего квартала 2019 года.

Ранее сообщалось, как банковский вирус под названием Mispadu использовал фальшивую рекламу ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» для кражи банковских данных пользователей. Для этого киберпреступники опубликовали в социальной сети Facebook рекламу с фальшивыми скидочными купонами.

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