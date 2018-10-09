Атаки хакеров лишили Россию миллиардов рублей

Ущерб российской финансовой сферы от хакерских атак составил 2,96 миллиарда рублей. Такую сумму страна потеряла в период с середины 2017 по первую половину 2018 года, сообщают эксперты Group-IB в своем блоге.

По словам специалистов, одна успешная кибератака может принести злоумышленникам в среднем два миллиона долларов. При этом в России каждый месяц происходят хакерские взломы одного-двух банков.

Исследователи выделили основные киберугрозы для финансового сектора. Особенно опасными хакерскими группами признаны русскоязычные объединения MoneyTaker, Silence и Cobalt, а также северокорейская Lazarus. Двум последним удалось провести атаку на банк с использованием уязвимостей в системе межбанковских переводов SWIFT.

Среди основных угроз также отмечены атаки на карточный процессинг и на платежные шлюзы, а также вывод денег через автоматизированное рабочее место клиента Банка России.

Гендиректор и основатель Group-IB Илья Сачков отметил, что хищение денег — это далеко не самое страшное деяние, которое могут совершить злоумышленники.

«Одна успешная кибератака может привести как к ликвидации самой кредитно-финансовой организации, так и коллапсу финансовой системы государства», — заявил Сачков. Он также посоветовал банкам пересмотреть подход к системе защиты от угроз.

Ранее эксперты из Positive Technologies заявили, что хакеры способны обвалить курсы валют. Для этого им достаточно получить доступ к трейдинговым приложениям, которые содержат множество критических уязвимостей.

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