Россия обеднела из-за хакеров

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал ущерб, который нанесли экономике кибератаки в 2017 году. По его словам, за прошедший год из-за хакеров Россия потеряла около 600 миллиардов рублей. Об этом глава правительства заявил в ходе выступления на московском международном форуме «Открытые инновации — 2018», передает РИА Новости.

Материалы по теме Киберпонедельник Что стоит за сорванной атакой на российские банки

«По оценкам экспертов, только в 2017 году кибератаки привели к убыткам в районе триллиона долларов, надо вдуматься в эту сумму — она фантастическая. В России это порядка 600 миллиардов рублей», — заявил Медведев, назвав эту сумму «в общем, довольно значительными деньгами» для экономики страны.

Ранее в октябре специалисты компании Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности, подсчитали, что из-за хакерских атак за полгода (с середины 2017 по первую половину 2018 года) российская финансовая сфера потеряла 2,96 миллиарда рублей. Глава Group-IB отмечал, что одна успешная кибератака может привести не только к ликвидации отдельной кредитно-финансовой организации, но и к коллапсу финансовой системы государства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!