В России пресекли деятельность укравших более миллиарда рублей хакеров

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность хакерской группы из 50 человек, члены которой начиная с 2013 года похитили более миллиарда рублей со счетов банковских организаций. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает пресс-служба МВД России.

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, основная часть операции была проведена в мае 2016 года. В ходе нее сотрудники МВД и ФСБ России провели обыски по 34 адресам, в ходе которых обнаружили и изъяли компьютерную технику, носители информации и средства связи, около 4,5 миллиона рублей, а также холодное оружие.

Как следует из сообщения МВД, кроме незаконного проникновения в банковские системы, участники хакерской группы могут быть причастны к взлому стратегических промышленных предприятий России.

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В результате работы сотрудников правоохранительных органов к уголовной ответственности были привлечены 27 организаторов и участников хакерской группы. 19 из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемым предъявлены обвинения по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») и статье 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации»).

К началу 2017 года правоохранительные органы установили других возможных хакеров из группы. В результате 25 января девять человек были задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, а также в Тверской и Свердловской области.

Все они подозреваются в участии в хакерских атаках; один из задержанных взят под стражу. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, возможно, хакеры являются авторами банковского трояна Lurk.

Видео: мвд.рф

2 февраля стало известно, что, по данным ФСБ России, ущерб от киберпреступлений в мире за последние годы может составлять до одного триллиона долларов.