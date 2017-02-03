Хакеры узнали о просьбе МОК к Макларену доказать вину россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) запросил у канадского юриста Ричарда Макларена доказательства вины российских официальных лиц в допинговом заговоре. Соответствующее письмо хакерская группировка Fancy Bears прислала в редакцию RT, сообщает телеканал в пятницу, 3 февраля.

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МОК отправил Макларену таблицу, в которой собрана вся информация об упомянутых в его докладе россиянах и заданы уточняющие вопросы о степени их вины. В частности, комитет просит подробно обосновать упоминание в докладе вице-премьера Виталия Мутко, бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных и экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Всего в запросе МОК присутствуют имена 16 россиян.

Ответ Макларен должен был дать 9 января, произошло ли это — неизвестно.

Результаты второй части расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена были оглашены 9 декабря 2016 года. Сообщалось, что фальсификации с допинг-пробами выявлены у двух россиян, завоевавших четыре золотые медали Олимпиады-2014 в Сочи. Кроме того, сотрудников Московской антидопинговой лаборатории обвинили в сокрытии положительных проб посредством добавления в них соли и кофе.