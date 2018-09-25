«Невзламываемую» криптобиржу обокрали почти на 60 миллионов долларов

Основатели японской криптовалютной биржи Zaif рассказали о масштабном взломе. Об этом сообщает The Mashable со ссылкой на официальный блог компании.

По словам разработчиков, хакерам удалось вывести криптовалюты Bitcoin, Bitcoin Cash и MONAcoin общей стоимостью более 59 миллионов долларов. Представители компании неоднократно заявляли, что прилагают максимальные усилия для безопасности своих клиентов, так что взломать биржу не удастся.

«Мы внешне блокируем систему обмена на нескольких уровнях, и мы строим системную среду безопасности, где взлом внутренней системы практически невозможен. Таким образом, любой доступ извне к базе данных невозможен», — говорится на сайте криптовалютной биржи.

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Как оказалось позднее, хакерам удалось взломать извне несколько депозитов и «горячих» кошельков, а затем перевести часть криптовалюты на другие кошельки.

В начале августа специалисты из Group-IB заявили, что обнаружили множество серьезных дыр в безопасности крупных криптовалютных бирж. По данным исследователей, за последний год количество утечек персональных данных пользователей подобных сервисов увеличилось на 369 процентов.

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