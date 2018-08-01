Обнаружены серьезные дыры в криптовалютных биржах

За год количество утечек персональных данных пользователей криптовалютных бирж выросло на 369 процентов. Об этом говорится отчете компании Group-IB, поступившем в распоряжение редакции «Ленты.ру».

В исследовании также говорится, что лидерами по числу атак являются Россия, США и Китай. При этом в январе 2018 года число инцидентов, связанных с мошенничеством на криптобиржах, выросло на 689 процентов по сравнению со среднемесячным показателем 2017 года.

Специалисты обнаружили 50 активных ботнетов, которые были использованы в ходе атак на пользователей. «Задействованная киберпреступниками инфраструктура в основном базируется в США (56,1 процента), Нидерландах (21,5 процента), Украине (4,3 процента) и России (3,2 процента)», — говорится в пресс-релизе компании.

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Злоумышленники в большинстве случаев адаптируют инструменты, ранее использовавшиеся для атак на банковские инфраструктуры. С их помощью они взламывают кошельки пользователей и получают доступ к личным данным.

Главными причинами роста атак эксперты называют сразу два фактора:игнорирование двухфакторной идентификации и нежелание использовать сложные и уникальные пароли.

«На данный момент ни одна криптовалютная биржа, независимо от масштабов и длительности операционной истории, не обеспечивает абсолютную безопасность своим пользователям», — заключают специалисты.

В Group-IB также отметили, что в 2018 году, вероятно, количество инцидентов будет только увеличиваться.

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