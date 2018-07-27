Более 11 миллионов пользователей сети подверглись слежке

Разработчики платформы для блокировки рекламы AdGuard обнаружили несколько мобильных приложений и расширений для браузеров, которые собирают данные о миллионах пользователей. Об этом исследователи сообщили на своем сайте.

Среди опасных приложений специалисты выделили десять утилит для увеличения скорости смартфонов и блокировки рекламы в браузерах. Все программы принадлежат одному разработчику Big Star Labs, который использует разные учетные записи в магазинах приложений.

Проблема заключается в том, что все ПО собирает персональные данные о владельцах смартфонов и компьютеров, однако в описании приложений говорится исключительно об обезличенной информации. Специалисты пояснили, что программы нередко собирали всю историю просмотров и неанонимные URL-адреса, позволяющие третьим лицам определять личность пользователя и данные о его привычках.

В одном случае расширение, блокирующее всплывающие окна, собирало данные со всех страниц, которые посетил пользователь, даже если на них не было рекламы. Кроме того, программы часто используют тактику вредоносного ПО: например, приложение для iOS предлагает пользователю установить профиль удаленного управления над устройством.

В AdGuard отметили, что подобная практика противоречит политикам всех магазинов приложений и расширений, однако утилиты по-прежнему находятся в открытом доступе. В общей сумме программы-шпионы уже скачали более 11 миллионов пользователей сети.

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