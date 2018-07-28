В США заключенные взломали тюремные планшеты и украли сотни тысяч долларов

Несколько сотен заключенных в американском штате Айдахо взломали тюремные планшеты JPay и пополнили свои счета на общую сумму в 255 тысяч долларов. Об этом сообщает Associated Press.

Планшеты JPay либо выдаются заключенным за хорошее поведение, либо покупаются их родными. С помощью гаджета от одноименной частной компании осужденные могут покупать как музыку, книги или игры, так и продукты в тюремном магазине.

Помимо этого, разрешается онлайн-переписка с семьей.

Служба безопасности компании обнаружила следы взлома в начале июля, и сумела вернуть часть украденных денег. Уточняется, что около 50 заключенных пополнили свои счета на тысячу долларов, максимальная сумма на одного хакера составила чуть меньше 10 тысяч. При этом, например, отправка одностраничного email через систему JPay обойдется в 50 центов.

Пойманным взломщикам закрыли доступ к покупкам, пока те не возместят ущерб, также им грозит ужесточение условий содержания из-за этого правонарушения. Работающие заключенные в тюрьмах штата Айдахо получают от 10 до 90 центов в час.

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