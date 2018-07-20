Интернет и СМИ
 
Последние новости
Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина
В Турции задержали дочь чеченского чиновника
«Ливерпуль» обзавелся самым дорогим в мире вратарем
В США раскритиковали двигатели Су-57
Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе
Названы самые опасные приложения для смартфонов
Трамп пригласил Путина в Белый дом
Настя Рыбка передумала делиться с США компроматом на Россию
В ДНР вынесли смертный приговор
Новости партнеров

Девушка Бонда влюбилась в «12 русских шпионов» и послала хакеру интимные фото

Перейти в «Мою Ленту»

Бывшая модель журнала Playboy и киноактриса Роббин Янг призналась, что вступала в переписку с хакером Guccifer 2.0, и была столь очарована им, что влюбилась и отправила ему интимные фото. Об этом она рассказала изданию The Sun.

Она оказалась ошарашена, когда узнала, что под этим ником могут скрываться люди, повлиявшие на избирательный процесс в США. «Я думала, что это румынский парень. Он был веселым, милым, галантным, и искренне слушал меня. Теперь я в шоке, если все это правда, то у меня, похоже, был твиттер-секс с 12 русскими хакерами», — вспоминает Янг.

Актриса рассказала, что Guccifer осыпал ее комплиментами, и был настолько романтичен, что она призналась ему, что ни с кем ранее она не переписывалась столь тепло. А после ее стихотворения об оральном сексе и фото топлесс Guccifer пожаловался, что теперь не может думать о работе, а лишь о том, как бы сходить с ней на свидание.

Янг также рассказала, что хакер никогда не пытался склонить ее голосовать за Трампа или против Клинтон: «Я чувствовала, что он не является сторонником какой-либо политической силы».

«Когда он прекратил общение со мной, я оказалась опустошена. У меня по-прежнему остались к нему чувства. Я знаю, что никогда его не увижу, но знаю, что никогда не забуду», — призналась она.

13 июля американские спецслужбы предъявили заочные обвинения во вмешательстве в выборы 12 российским разведчикам. По версии следствия, они, действуя под псевдонимом хакера Guccifer 2.0, взломали электронную почту главы штаба кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и двух комитетов Демпартии — национальный и по выборам в Конгресс. Сам Guccifer 2.0 причислял себя к румынам и называл себя последователем хакера Guccifer, который первым опубликовал частный электронный адрес Клинтон и пытался приписать себе взлом ее ящика.

Роббин Янг сыграла девушку Джеймса Бонда в фильме «Только для твоих глаз» 1981 года.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Playboy model and Bond girl Robbin Young had steamy online affair with ‘Russian spy’ Guccifer 2.0 accused of meddling with US election
В США российским разведчикам предъявили обвинения во вмешательстве в выборы
Неуловимого хакера обнаружили в рядах российской разведки
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:04Сегодня

После прочтения убить

Эта страна чуть не сломала интернет. Из-за него же она утонула в кровавых бойнях
18:0819 июля

Charlie Hebdo сравнил сборную Франции с обезьянами

10:4319 июля

Скандальный алгоритм по созданию фальшивых роликов со знаменитостями улучшили

00:01Сегодня

Названы самые опасные приложения для смартфонов

Интернет и СМИ00:49 1 июля

«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»

Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
12:5619 июля

Зад Трампа попытались связать с российским трубопроводом

17:3919 июля

Избивавшим детей ради лайков родителям запретили на этом зарабатывать

20:5819 июля

Веганы нашли неожиданную причину распространения гомосексуальности

Интернет и СМИ

Когда не хватает эмодзи

Россиянам нужны свои символы, и их необходимо выбрать прямо сейчас
12:0219 июля

Хакеры научились перехватывать телефонные номера жертв

08:0819 июля

Посетитель секс-шопа с полным пакетом покупок попал на карты Google

20:0019 июля

Американцы не смогли назвать ни одной страны на пустой карте

Россия
«Бомба-машина! Невесту на ней украл!»
«Приора» — главный автомобиль Дагестана. По ней будет скучать весь Кавказ
Сергей ЖигаревЧлен за главного
Депутат от ЛДПР изменял жене, угрожал любовнице, был бит и сам напал
«Ты можешь себя трогать, ты можешь получать удовольствие»
Что нужно знать о сексе российским детям и их родителям
Крымские политики составили список «крымоненавистников»
Мощный водяной смерч пронесся над Черным морем
Челябинский вуз подал в суд на рассказавшего о низкой зарплате преподавателя
Москвич решил окунуться в мир Человека-паука и получил соль
Все материалы
Мир
Без кокаина
Геи, бандиты и фальшивые деньги: чем живет Колумбия
Австралиец распечатал пистолеты на 3D-принтере и попался
«Страшный предатель, негодяй и агент Москвы»
Меркель засняли на фоне «совокупляющихся» медведей
Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе
Дональд Трамп и Владимир Путин«Вина лежит на всех нас»
Путин и Трамп наконец-то поговорили. Что будет дальше?
Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина
Все материалы
Бывший СССР
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
Украинские радикалы разогнали собрание «патриотических сил»
В ДНР вынесли смертный приговор
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Украинские пограничники приготовились вернуть контроль над Донбассом
Мэр украинского города обещал коррупционерам виселицу и попался на взятке
На Украине рассказали о грядущем заселении Крыма африканцами
Все материалы
Экономика
Мохаммед бен СалманДали заднюю
Саудовская Аравия обманула весь мир. Виновата нефть
Суд подтвердил нарушения закона псевдоконсультантом Евгением Сивковым
Одичали
Миллиардеры скупают острова. Везет не всем
Придумана новая причина для увольнения россиян
Американцы начали отказываться от платного телевидения
Эксперт уверил в позитивном развитии ситуации с Urban Group для ее дольщиков
На развитие медицины и образования предложили занять у россиян
Все материалы
Силовые структуры
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
В России арестовали партизан-революционеров
Бывшие военные исповедовали смесь нацизма, сталинизма и сексуальных практик
«Зарезать спящими, забросать гранатами, расстрелять»
Сто лет назад убили Николая II. Пришло время поставить точку в этом деле
Ограбивший банк пропал на автобусной остановке
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Главный спасатель Кузбасса уничтожал улики после пожара в «Зимней вишне»
Аудитора Минобороны арестовали за миллионные взятки
Все материалы
Наука и техника
Чудеса света
Эти неземные снимки сделаны на обычный iPhone
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
Генрих Гиммлер инспектирует лагерь военнопленных в Минске. Август 1941 года«Они выдавали себя за украинцев»
Кто на самом деле убил миллионы советских солдат
Минобороны развернуло лазеры «Пересвет»
В США раскритиковали двигатели Су-57
Россия впервые показала оружие «Судного дня»
Россия показала пуск ядерного «Буревестника»
Все материалы
Спорт
«Раньше можно было бить в пах или головой в голову»
Он дрался еще в 90-е, а теперь возглавит турнир UFC в России
Объявлена дата следующего боя Емельяненко
Усик надежды
Украинский чемпион против несокрушимого россиянина. Кто победит?
Месси подобрал нового игрока для «Барселоны»
«Ливерпуль» обзавелся самым дорогим в мире вратарем
Назван самый дорогой спортивный клуб мира
Овечкин переписал историю американского спорта
Все материалы
Культура
Кевин и его мальчики
Кино недели: от малолетних миллиардеров до страдающих секс-роботов
Джозеф Джексон с дочерьми Джанет и Ла Тойей, 1983 год«Он найдет искупление в аду»
Избиения, унижения и кастрация: как отец Майкла Джексона сделал из него звезду
Большие кочерыжки
В России показали самую вульгарную и неприличную оперу
Земфира назвала голос Монеточки омерзительным и пожелала ей удачи
И кровь, и любовь
Кого убьют и изнасилуют в финале «Игры престолов»
Новым врагом Джеймса Бонда впервые за 20 лет станет русский
Верка Сердючка подумает над выдвижением в президенты Украины
Все материалы
Интернет и СМИ
После прочтения убить
Эта страна чуть не сломала интернет. Из-за него же она утонула в кровавых бойнях
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
Застигли врасплох
Инопланетная сила улиц, на которых спят, обнимаются и ищут себя
Charlie Hebdo сравнил сборную Франции с обезьянами
Названы самые опасные приложения для смартфонов
Зад Трампа попытались связать с российским трубопроводом
Веганы нашли неожиданную причину распространения гомосексуальности
Все материалы
Ценности
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Пора рожать
Младенцы зарабатывают для родителей миллионы. Звезды торопятся забеременеть
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Своих не сдаем
Почему сексуальные скандалы не влияют на мир моды
В брошках Елизаветы II для встреч с Трампом нашли подвох
Раскрыт смысл поз девушек в Instagram
Все материалы
Путешествия
Жертвы порядка
Жизнь норвежцев похожа на рай. Почему же они несчастны?
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
«Голодным никто не останется»
Россияне должны съездить в Узбекистан. И вот почему
Опубликована фотография повздорившего с украинцем в Турции россиянина
Бельгия закрыла свое воздушное пространство из-за компьютерного сбоя
Турки раскрыли обстоятельства смерти повздорившего с россиянином украинца
Болельщики наворовали подстаканников в российских поездах на миллион рублей
Все материалы
Из жизни
Дикая смесь
Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»
История россиянки о жизни во Франции
Воры случайно сняли налет на камеру жертвы и попались
Добрые люди собрали деньги для обворованной старушки
Встречу военного летчика и пса после долгой разлуки сняли на видео
Умер отвергнутый детеныш редкой красной панды
Все материалы
Останется только дизайн
Однажды автомобили перестанут быть для нас необходимостью. Но утратят ли они роль объекта желания?
Dacia и Renault Duster II. --За что их критикуют?
Duster второго поколения ждать еще год, но мы узнали, чем он не угодил нашим европейским коллегам
Один вагон на миллион. Часть 2
Еще шесть универсалов, в прошлом бывших роскошными седанами
Самые популярные моторы
Моторы, которые чаще всего вставляют в самые разные машины
Стали известны новые подробности о внедорожной Lada XRay
Компания Renault представила самый мощный Megane
Появились фотографии нового хэтчбека Lada Granta
Все материалы
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Определены города России с дешевым съемным жильем
Москвич дал сыну денег на покупку квартиры и пожалел
Все материалы