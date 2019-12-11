Россиян предупредили об опасности бесплатного Wi-Fi

Российские пользователи чаще всего подключаются к публичным сетям Wi-Fi в отелях, аэропортах и торговых центрах. Как следует из пресс-релиза компании ESET, поступившем в редакцию «Ленты.ру», 74 процента юзеров пользуются общими точками доступа.

Согласно исследованиям, 66 процентов пользователей заходят в социальные сети, четверть — проверяет почту. Почти половина юзеров (43 процента) читают новости, а каждый пятый звонит по видео- или аудиосвязи. Десять процентов владельцев гаджетов посещают приложения банков или совершают покупки онлайн.

Такие действия в сети могут быть опасны, предупреждают специалисты ESET, если не озаботиться проблемой защиты трафика. Не проверяя безопасность соединения, пользователи рискуют деньгами и персональными данными, которые могут оказаться в руках злоумышленников, перехватывающих трафик. Эксперты отмечают, что киберпреступники также могут создавать поддельные точки доступа.

Специалисты в области кибербезопасности посоветовали пользователям сети не подключаться к подозрительным сетям, использовать антивирус и соблюдать простые правила безопасности.

Ранее стало известно, что в период «Черной пятницы» каждое десятое сообщение, поступившее россиянам на почту, было фишингом или спам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



