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Россияне сознались в отправке интимных фото

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Более 40 процентов россиян признались, что делятся интимными фото в сети. Опрос провела международная антивирусная компания ESET, его итоги представлены в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе.

В компании отметили, что 41 процент жителей России подтвердили, что пересылают снимки эротического характера. По данным ESET, в 2015 году таких россиян было больше — 53 процента. Специалисты посчитали, что это связано с ростом беспокойства пользователей за сохранность приватных данных.

Восемь процентов респондентов рассказали, что столкнулись с утечкой своих приватных фотографий, а 43 процента опрошенных заявили, что не делятся подобными снимками с кем-либо. Больше трети (33 процента) россиян ответили, что не заботятся о собственной безопасности в сети, так как им нечего скрывать.

Ранее сообщалось, что сотрудники социальной сети Facebook ежемесячно идентифицируют около полумиллиона эротических изображений, опубликованных на платформе. В большинстве случаев речь идет о порномести.

В феврале 2018 года россияне признались в хранении компромата на возлюбленных на своих смартфонах. По итогам исследования было установлено, что около девяти процентов российских пользователей доверяют информацию интимного характера партнеру, а шесть процентов — что готовы опубликовать эти сведения в случае разрыва отношений.

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