Россияне признались в хранении интимного компромата ради порномести

Россияне признались в хранении компромата на возлюбленных на своих смартфонах. Об отношении российских пользователей к порномести говорится в пресс-релизе компании «Лаборатория Касперского», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным специалистов, около девяти процентов российских пользователей доверяют информацию интимного характера партнеру и знают, что она хранится на их устройстве. Шесть процентов опрошенных признались, что готовы опубликовать эти сведения в случае разрыва отношений.

Помимо этого, сотрудники компании выяснили, что поведение мужчин и женщин после расставания сильно разнится. Например, мужчины предпочитают мстить бывшей возлюбленной, публикуя ее интимную информацию в интернете или тратя ее деньги. Девушки чаще шпионят за бывшими парнями в соцсетях и удаляют все совместные фото и видео со смартфонов.

Опрос также показал, что около 15 процентов пользователей продолжают заходить в аккаунты бывших возлюбленных даже после расставания, так как на их устройствах остались логины и пароли.

«Хеппи-энд бывает не всегда, и если отношения не складываются, то масса личной информации каждого человека в паре может оказаться под угрозой», — отметил руководитель потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского». Он посоветовал парам договариваться о приватности заранее, чтобы избежать подобных проблем в будущем.

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