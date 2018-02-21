Женщина-комик попала под суд из-за шутки о бывшем муже

Бывший муж британской комедийной актрисы Луизы Рей (в девичестве — Бимонт) по имени Томас подал исковое заявление, обвинив комедиантку в клевете. Как пишет The Guardian, Томаса уязвили шутки бывшей жены о нем в эфире ее шоу Hard Mood.

За нарушение конфиденциальности бывший супруг требует с Рей 30 тысяч фунтов стерлингов (2,3 миллиона рублей по курсу на 21 февраля), оплаты судебных издержек, а также запретить ей публично высказываться о нем.

Комедиантка высмеивала недавнее расставание с мужем в своем шоу Hard Mood в 2017 году. Однажды она показала фрагмент их свадебного видео. Критики отмечали, что шутки Рей о муже выбивались из общей канвы ее выступления.

По словам Бимонт, она всего пару раз пошутила о муже. Ее главной задачей было не унизить бывшего партнера, а продемонстрировать грусть от крушения брака. Актриса заявила, что удалила шутки о муже из выступлений еще летом прошлого года, как только получила первую жалобу от него.

Рей утверждает, что в случае удовлетворения судебных требований ей грозит банкротство. Чтобы противостоять бывшему мужу в суде, она запустила сбор средств на краудфандинговом ресурсе Go fund me. За несколько дней ей удалось собрать шесть тысяч фунтов стерлингов (больше 470 тысяч рублей).

«У него гораздо больше денег, чем у меня, и он говорит, что я обвиняла его в том, что он мной злоупотреблял. И поэтому он подает в суд на меня, что, на мой взгляд, просто попытка заставить меня замолчать», — считает девушка.

Она рассчитывает собрать 10 тысяч фунтов стерлингов и остерегается, что ей и вовсе потребуется больше средств на суд.

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