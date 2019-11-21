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Мстительный учитель прислал брату бывшей девушки ее обнаженные фото

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Учителя средней школы американского города Пайк Тауншип, штат Индиана, обвинили в распространении интимных фотографий бывшей девушки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

42-летнего Джейсона Холта арестовали в понедельник, 18 ноября. По словам пострадавшей, экс-бойфренд начал преследовать ее после того, как она заблокировала летом его номер телефона. Она утверждает, что мужчина звонил ей с чужих сотовых и связывался с ее родственниками в соцсетях.

29 июля Холт отправил брату бывшей возлюбленной ее обнаженные фото через мессенджер Facebook. Жертва предоставила полиции скриншоты их переписки.

Обвиняемого выпустили на свободу под залог в 350 долларов (22,4 тысячи рублей). Во вторник, 19 ноября, он впервые предстал перед судом. Повторное слушание назначено на 5 декабря.

В ходе следствия выяснилось, что Холт систематически нарушал ПДД. Его задерживали за неосторожное вождение, превышение скорости и езду без пристегнутого ремня безопасности. 18 ноября педагога отправили в административный отпуск. Суперинтендант Флора Рейханадтер (Flora Reichanadter) отметила, что его незаконное поведение никак не сказывалось на работе с учениками.

В середине ноября сообщалось, что жительница американского города Пенсакола, штат Флорида, Тита Мур, застукала бойфренда с другой женщиной и подожгла его дом. Пожарные застали ее возле горящего жилища в девять утра.

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