Женщина застукала возлюбленного с другой и жестоко ему отомстила

Жительница американского города Пенсакола, штат Флорида, застукала бойфренда с другой женщиной и подожгла его дом. Об этом сообщает местная газета Pensacola News Journal.

47-летнюю Титу Мур (Tyetha Moore) арестовали в четверг, 7 ноября, за поджог первой степени. Ее заключили в тюрьму округа Эскамбиа с возможностью выйти под залог в 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей). Пожарные застали Мур возле горящего дома в девять утра. Она объяснила, что жила в нем, однако неделю назад вынужденно переехала, когда узнала об измене своего партнера.

По словам местных жителей, Мур одолжила у четырех соседей бензин. Затем ревнивица перелезла через забор, проникла во двор бойфренда и попыталась взломать окно. Вскоре она покинула участок, выбросив пустую бутылку в мусорный бак.

Согласно протоколу, очевидцы заметили горящий дом и вызвали пожарных. Следователи установили, что первым загорелся диван, который стоял возле окна с видом на двор.

В июне сообщалось, что в австралийском городе Сиднее разъяренная изменами мужа женщина разбила окно его автомобиля железной лестницей. Очевидцы утверждают, что австралийка решила отомстить супругу, заметив, что его машина припаркована у борделя.

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