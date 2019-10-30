Женщина застукала супруга с подругой и хитроумно ему отомстила

Жительница США Брэнди Ли (Brandi Lee) заплатила за развод с неверным супругом килограммами даймов (американская монета номиналом в десять центов — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает Metro.

Ли рассказала на своей странице в Facebook, что узнала об изменах мужа с подругой семьи и подала на развод. В ходе бракоразводного процесса суд обязал ее выплатить супругу 7,5 тысячи долларов (478,9 тысячи рублей). «Мужчина, за которого я вышла замуж, сделал мне огромный подарок и переспал с женой своего друга», — иронизировала американка.

«Эта женщина присутствовала на нашей свадьбе и видела, как я смотрела в глаза своему любимому мужчине и произносила клятвы, — продолжила она. — Так вот, я их застукала, и дело дошло до суда. И по какой-то чудовищной несправедливости именно мне пришлось платить супругу 7,5 тысячи долларов».

Американка решила насолить бывшему мужу и выплатить необходимую сумму монетами. «В суде сказали, что я должна заплатить ему эти деньги. И все. Никто не говорил, как именно я должна это сделать», — подчеркнула мать двоих детей. Она пошла в местный банк, объяснила сотрудникам ситуацию и попросила разменять крупные купюры.

«Думаю, вы догадались. Эти милые дамы в банке с радостью поддержали меня и мой коварный план», — отметила она. В итоге Ли получила в качестве размена десять коробок даймов общим весом в 159 килограммов.

Пользователи сети оценили «гениальный план» женщины. «Ты мой герой», — писали одни. «У тебя все будет хорошо!! А он многое потерял», — поддерживали другие. «Я мечтаю увидеть его выражение лица, когда он получит деньги», — комментировали третьи.

Ли благополучно перенесла развод и предательство и даже заказала футболку с надписью «Счастливо разведена» (Divorced AF).

В июле сообщалось, что в американском городе Клируотер, штат Флорида, женщина оставила пять тысяч долларов (319,4 тысячи рублей по текущему курсу) в качестве чаевых с кредитной карты возлюбленного, чтобы отомстить ему. При этом сам обед обошелся американке в 55 долларов (3,5 тысячи рублей по текущему курсу).

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