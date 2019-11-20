Тысячи порнографических изображений заполонили популярную соцсеть

Сотрудники социальной сети Facebook ежемесячно идентифицируют около полумиллиона эротических картинок, опубликованных на платформе. Как сообщает NBC, все эти файлы выложены в сеть для порномести.

Компания Facebook получает более 16 тысяч отчетов о порномести ежедневно: речь идет об обнаженных фотографиях, которые были загружены без согласия изображенного на них человека. Несмотря на все более активные усилия со стороны платформы, нацеленные на быструю идентификацию и удаление изображений, их число не уменьшается.

Среди таких снимков — не только фото, нацеленные на оскорбление чьей-либо репутации, но и снимки, с помощью которых злоумышленники шантажируют жертв. Чтобы справиться с потоком таких изображений, Facebook собрал команду из 25 человек, которая модернизирует работу алгоритма, разработанного для идентификации обнаженных фото.

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О тестировании этого механизма стало известно в мае 2018 года. Инструмент был разработан для тех, кто опасается распространения интимных фото: пользователю предлагают самому передать свои интимные фото через одноразовую электронную форму Это позволяет создавать уникальные цифровые отпечатки, по которым позднее возможно отследить загрузку фотографий этого человека. Алгоритм обучен идентифицировать и удалять неподобающие снимки.

Программа была встречена негативно: некоторые скептики сомневались, что их фотографии будут закрыты от рецензентов контента, работающих на Facebook. Одна из жертв порномести заявила, что многие люди уже и так достаточно травмированы, поэтому боятся, что их фото снова просочатся в сеть. «Кто знает, кто на них смотрит?» — сказала она. Представители Facebook утверждают, что конвертируют фото в цифровой отпечаток, который затем используется для идентификации изображения в разных программах, включая Instagram и WhatsApp. Facebook использует такую же систему, чтобы отсеять фотографии и видео с изображением сексуального насилия.

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