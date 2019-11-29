Аномально большие скидки в «Черную пятницу» оказались опасны

В «Черную пятницу» кибермошенники чаще отправляют вредоносные письма на электронные почты пользователей. Согласно анализу статистики, в этот период каждое десятое сообщение — спам или фишинг. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе международной антивирусной компании ESET.

В большинстве опасных писем людям предлагают купить товары известных брендов, количество которых «ограничено», с подозрительно большими скидками. Адресанты рассчитывают на то, что пользователи побоятся упустить скидки и станут спешно вводить данные кредитной карты для совершения покупок. Кроме того, под некоторыми скидочными купонами скрыты вредоносные программы.

По данным ESET, 76 процентов пользователей находятся под угрозой раскрытия своих данных при онлайн-шоппинге. Специалисты компании призвали проверять адреса, с которых приходят купоны на скидки и подарочные сертификаты, и не скачивать вложенные файлы, не проверенные антивирусом.

Любителям покупок через интернет также посоветовали завести отдельную виртуальную карту и отправлять на нее лишь ту сумму, которая необходима для оплаты товара.

Ранее в Роскомнадзоре предупредили о мошенниках, которые эксплуатируют интерес россиян к «Черной пятнице». В ведомстве уточнили, что преступники собирают личные данные, используя громкие названия брендов и стилизуя страницы под известные интернет-реселлеры.

«Черная пятница» — ежегодная маркетинговая акция, подразумевающая масштабную распродажу с большими скидками. Изначально была приурочена к старту рождественского сезона. Термин был внедрен в США в 1960-х годах. В России «Черная пятница» проводится с 2013 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!