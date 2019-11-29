Российский магазин взял фото чернокожих моделей для рекламы «Черной пятницы»

Российский магазин использовал плакат с чернокожими моделями, чтобы привлечь внимание покупателей к акции «Черная пятница». Об этом сообщает новосибирский новостной портал NGS.

Основатель новосибирской сети магазинов Bizzarro Валерий Зеленов придумал и вывесил юмористические баннеры в торговых центрах «Мега» в Новосибирске и Омске. На плакатах изображена высокая темнокожая девушка и тучный мужчина с прифотошопленным лицом основателя сети. Модель держит в руках флаг с надписью Sale («Распродажа»), а над ее головой напечатана фраза «Моя Пятница самая черная!»

Администрация торговых центров потребовала, чтобы Зеленов убрал баннеры с витрин, объяснив это тем, что плакаты некорректно отображают расовую тему. «Мы посчитали, что такое обыгрывание слова "черный" не вполне корректно и может кого-то оскорбить. А мы бы хотели быть местом, где все чувствуют себя комфортно», — сообщил руководитель отдела маркетинга «Меги» Иван Баталов.

В октябре 2018 года расистская фраза на обложке немецкой версии модного журнала вызвала волну возмущения читателей. На первой странице ноябрьского номера издания появились слова back to black («снова к черному»), которая означает, что темнокожие модели стали вновь востребованными в индустрии моды.

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