Оскорбительная фраза на обложке модного журнала вывела из себя читателей

Расистская фраза на обложке немецкой версии модного журнала Elle вызвала волну возмущения читателей. Об этом сообщает Daily Mail.

На первой странице ноябрьского номера издания появились слова black is back («черные вернулись»), которая означает, что темнокожие модели стали вновь востребованными в индустрии моды.

Главная статья выпуска в разделе моды рассказывает биографии шести темнокожих девушек, в том числе известной пуэрториканской топ-модели Джоан Смоллс (Joan Smalls). «Красивые, успешные, [политически] активные: никогда прежде цветные модели не были столь востребованными. Эти удивительные женщины вдохновляют нас как на подиуме, так и за его пределами!» — говорится в статье.

Несмотря на то что номер посвятили темнокожим девушкам, на его обложке разместили фотографию белой модели. Кроме того, описав биографию модели Джанай Фурман (Janaye Furman), авторы статьи ошибочно приложили к ней портрет ее коллеги Наоми Чин Винг (Naomi Chin Wing).

Материалы по теме Играют по-черному Нацизм и рабство просачиваются в мир моды. Все оскорблены

На новую обложку и содержание статьи обратили внимание администраторы Instagram-аккаунта Diet Prada, освещающие курьезы в мире моды. Разоблачающий пост набрал около 100 тысяч лайков и множество комментариев оскорбленных подписчиков. «Намерение было хорошее, а исполнение — ужасное», «Это унизительно, с какой стороны ни посмотри. Кто-нибудь, научите этих дураков уму-разуму», «Вот что происходит, когда компании хотят быть инклюзивными, но не имеют ни одного цветного сотрудника в своем офисе», «Просто увольте всю редакцию» — негодовали они.

В результате редакция Elle Germany выразила сожаление за свои ошибки и принесла публичные извинения всем, чьи чувства были задеты содержанием ноябрьского выпуска.

В августе после Недели моды в Мельбурне австралийский журнал Who Magazine выпустил статью о южносуданско-австралийской модели Адут Акеч и напечатал на соседней странице фото другой девушки. Вместо Акеч на развороте появилась еще одна чернокожая модель Флавия Лазарус (Flavia Lazarus), которая тоже участвовала в показах.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!