Журнал перепутал двух чернокожих моделей и опозорился

После Недели моды в Мельбурне австралийский журнал Who Magazine выпустил статью о южносуданско-австралийской модели Адут Акеч и напечатал на соседней странице фото другой девушки. Об этом сообщает Dazed.

Вместо Акеч на развороте появилась еще одна чернокожая модель Флавия Лазарус (Flavia Lazarus), которая тоже участвовала в показах.

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После инцидента Адут Акеч высказалась в Instagram по поводу неуважения к ней и ее расе. «Я не только чувствую неуважение и оскорбление в свой адрес. Я чувствую, что унизили всю мою расу, — пожаловалась модель. — Это показало, насколько люди невежественные и недалекие, раз они полагают, что все черные девушки и африканцы в целом — на одно лицо».

По мнению Акеч, такое никогда бы не случилось с белой моделью.

В марте стилисты отказались делать укладку чернокожей модели Оливии Анакве (Olivia Anakwe) из-за того, что не знали, как справиться с ее жесткими волосами. Инцидент произошел на Неделе моды в Париже. По словам Анакве, никто из парикмахеров не сознавался в том, что не знает, как совладать с ее волосами. После неудачной попытки одного из них девушка безуспешно обращалась за помощью к коллегам, однако никто так и не смог сделать ей нужную укладку.

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