Чернокожая модель публично отругала парикмахеров за отказ ее причесать

Стилисты отказались делать укладку чернокожей модели Оливии Анакве (Olivia Anakwe) из-за того, что не знали, как справиться с ее жесткими волосами. О случившемся модель рассказала в Instagram.

Инцидент произошел на Неделе моды в Париже, где 21-летняя нигерийско-американская модель принимала участие в шоу люксового бренда Burberry.

«В каждой команде чернокожим моделям нужен только один единственный парикмахер, способный уложить африканские волосы. И не имеет значения, из какой страны эта команда. Сначала меня попросили освободить никем не занятый стул, а затем мне пришлось бегать и просить об укладке стилистов, которые нагло поворачивались ко мне спиной, — поведала 21-летняя модель. — Если меня просят показать на подиуме мои натуральные волосы, стилисты должны подготовить для меня образ точно так же, как для других».

По словам Анакве, никто из парикмахеров не сознавался в том, что не знает, как совладать с ее волосами. После неудачной попытки одного из них девушка безуспешно обращалась за помощью к коллегам, однако никто так и не смог сделать ей нужную укладку. В результате проблему решила маникюрша, которую пришлось отвлечь от ее работы.

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«Меня проигнорировали, меня забыли, и я это чувствовала. К сожалению, я не единственная, кто оказался в такой ситуации. Черные модели с африканской текстурой волос постоянно сталкиваются с подобными несправедливыми и удручающими обстоятельствами», — пожаловалась модель и призвала модные бренды следить за тем, чтобы в их командах был хотя бы один специалист, умеющий обращаться с такими прическами.

В июле 2018 года модель прогнали с кастинга на показ пляжной одежды Miami Swim Week во Флориде из-за темного цвета кожи. Джойа Талботт подверглась расовой дискриминации вместе с 15 коллегами. По ее словам, когда организаторы шоу увидели, что очередь дошла до компании чернокожих девушек, они сразу объявили об окончании кастинга.

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