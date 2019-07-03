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Nike случайно напомнил американцам о временах рабства и попал под шквал критики

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Спортивный бренд Nike отозвал партию кроссовок Air Max 1 Quick Strike, выпущенную ко Дню независимости США из-за возмущений общественности. Об этом сообщает The New York Times.

Модель выполнена в белых и красных цветах, а на пятке каждого ботинка изображен старый флаг США с 13 звездами, так называемый флаг Бетси Росс, вместо современного флага с 50 звездами.

Поклонники Nike раскритиковали компанию за такой дизайн и сочли его отсылкой ко временам рабства в стране. Так, игрок американского футбола Колин Каперник, который является амбассадором бренда, заявил, что выпуск кроссовок могут поддержать только расисты.

Кроме того, губернатор Аризоны Даг Дьюси объявил в Twitter, что он отказывается от государственной поддержки Nike (компания планировала открыть завод стоимостью 184 миллиона долларов в штате Аризона). «Экономика Аризоны прекрасно справляется без Nike. Мы не будем сотрудничать с компанией, которая очерняет историю нашей страны», — заявил политик.

Помимо этого, выпуск модели Air Max 1 Quick Strike вызвал массу негатива в социальных сетях. Многие пользователи призвали Nike отозвать товар и обвинили компанию в расизме.

В результате бренду пришлось прислушаться к общественности. «Nike решил остановить продажи Air Max 1 Quick Strike Fourth of July, поскольку беспокоится, что товар может непреднамеренно кого-то оскорбить или преуменьшить значение патриотического праздника», — говорится в официальном заявлении Nike, выпущенном 2 июля.

Бетси Росс — швея из Филадельфии, которая, согласно легенде, сшила первый американский флаг в 1776 году. Многие американцы воспринимают флаг как реликвию и символ ранних США. Однако с недавнего времени 13-звездный флаг стал ассоциироваться с расизмом. Так, в 2018 году члены ку-клус-клана вербовали новых участников организации, используя флаг Бетси Росс.

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