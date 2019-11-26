Россиян научили делать покупки в «черную пятницу»

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по приобретению товаров в грядущую «черную пятницу». Об этом сообщается на сайте ведомства.
По словам специалистов, слишком дешевая вещь может оказаться подделкой. В случае сомнений Роспотребнадзор советует запросить у продавца сведения, подтверждающие безопасность товаров.
Также ведомство рекомендует покупателям проверять товар со скидкой у других продавцов. Бывает так, что цену на товар намеренно завышают перед акцией, а потом снижают до его обычной цены, продавая якобы со скидкой.
При этом до оплаты товара стоит обратить внимание на стоимость его доставки, поскольку большая скидка может быть сделана как раз за счет дорогой доставки.
Кроме того, ведомство предупредило о риске попасть на фишинговые сайты и ресурсы, основная цель которых заключается в сборе персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям.
«Черная пятница» — ежегодная маркетинговая акция, смысл которой сводится к масштабной распродаже с большими скидками.
Она изначально была приурочена к старту традиционного рождественского сезона. Обычай рождественских распродаж появился еще в XIX веке, а сам термин «черная пятница» был внедрен в США в 60-х годах. В России «черная пятница» проводится с 2013 года.