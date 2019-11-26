Россиян научили делать покупки в «черную пятницу»

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по приобретению товаров в грядущую «черную пятницу». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам специалистов, слишком дешевая вещь может оказаться подделкой. В случае сомнений Роспотребнадзор советует запросить у продавца сведения, подтверждающие безопасность товаров.

Также ведомство рекомендует покупателям проверять товар со скидкой у других продавцов. Бывает так, что цену на товар намеренно завышают перед акцией, а потом снижают до его обычной цены, продавая якобы со скидкой.

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При этом до оплаты товара стоит обратить внимание на стоимость его доставки, поскольку большая скидка может быть сделана как раз за счет дорогой доставки.

Кроме того, ведомство предупредило о риске попасть на фишинговые сайты и ресурсы, основная цель которых заключается в сборе персональных данных, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям.

«Черная пятница» — ежегодная маркетинговая акция, смысл которой сводится к масштабной распродаже с большими скидками.

Она изначально была приурочена к старту традиционного рождественского сезона. Обычай рождественских распродаж появился еще в XIX веке, а сам термин «черная пятница» был внедрен в США в 60-х годах. В России «черная пятница» проводится с 2013 года.

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