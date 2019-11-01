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Назван способ распознать свежее и сочное мясо

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Роскачество дало россиянам практические советы по быстрому определению качественного и свежего мяса. Так, для того, чтобы понять свежесть продукта, нужно надавить на кусок мяса пальцем: если образовавшаяся ямка исчезнет быстро, то мясо свежее. Об этом пишет РИА Новости

Также специалисты рассказали, как выбрать хорошее мясо для варки и жарки: если при промакивании мяса бумажной салфеткой та намокает медленно, то мясо будет сочным и вкусным. Если же она, наоборот, намокает быстро — мясо сильно ужарится или уварится.

Эксперты призвали не бояться, если кусок мяса при разрезании в середине темнее, чем по краям. Как пояснили в Роскачестве, в настоящее время для упаковки мяса используют газовую среду, чтобы предотвратить размножение бактерий. Именно газовая среда может привести к изменению цвета поверхности мяса, однако никакой опасности здоровью человека такое мясо не несет, это также не отражается на вкусе продукта.

Помимо этого специалисты дали разъяснения по поводу белых вкраплений в мясе птицы. По их словам, такие явления вызваны прижизненными изменениями мышечной ткани животного, однако это не связано с гормонами. В Роскачестве напомнили, что гормоны полностью запрещены в России.

Ранее в октябре «Росконтроль» проводил исследование тушеного мяса популярных российских марок и выяснил, что в некоторых образцах мало мяса, а состоят они преимущественно из жировой и соединительной тканей. К покупке эксперты рекомендовали только свинину «Честный продукт», «Барс» и «Йошкар-Олинский мясокомбинат», а также говядину «Йошкар-Олинский мясокомбинат».

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